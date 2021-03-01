Фильм «Батя», Том и Джерри, чемпионат мира по лыжным гонкам: что искали в Сети сибиряки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Фильм «Батя» на минувшей неделе был самым популярным поисковым запросом у жителей Иркутской области. Российская картина, премьера которой состоялась 23 февраля, вызвала огромный интерес у сибиряков. Просмотр этого фильма заставит многих россиян вспомнить, как жилось в 90-е годы.

По сюжету, предприниматель Макс из столицы едет на юбилей к отцу в небольшой городок, где прошло его детство, а по дороге, рассказывает сыну, как его батя воспитывал и сравнивает свое детство с тем, как сейчас живется его избалованному сыну. Продюсер фильма «Батя» Гавр Гордеев рассказал корреспонденту «КП», как возникла идея этой ленты.

Вторым по популярности запросом в Сети был мультфильм «Том и Джерри». Что неудивительно, ведь на большие экраны 25 февраля вышла новая история о знаменитом мышонке и коте.

И как всегда, сибиряки – большие поклонники спорта. Искали результаты чемпионата мира по лыжным гонкам и матча "Спартак"-"Рубин".

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08