Реализацию проекта «Чистый воздух» в Братске обсудили на заседании Совета ЗС с представительными органами муниципалитетов.

В Братске состоялось заседание Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований. Обсуждалась реализация нацпроекта «Экология». Уточним, Братск - один из 12 городов России, которые вошли в проект «Чистый воздух». Его цель - к 2024 году уменьшить объем выбросов вредных веществ в атмосферу на 20 %.

«Сегодня мы уже посмотрели промышленную площадку Группы «Илим», Братский алюминиевый завод РУСАЛа. Это промышленные гиганты, и логично, что именно здесь, в Братске, мы будем обсуждать вопросы экологии, - сказал председатель ЗС региона Александр Ведерников, открывая заседание. - Цель работы нашего Совета – объединить силы власти в решении проблем, волнующих жителей».

Мэр Братска Сергей Серебренников рассказал, что по предложению муниципального образования Законодательное Собрание приняло закон. И теперь плата за негативное воздействие на окружающую среду будет зачисляться в полном объеме в местные бюджеты. А министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова пояснила каким образом планируется снизить негативное воздействие на окружающую среду. Это перевод транспорта на газ, газификация частных домов, развитие системы мониторинга выбросов и другое. Также Росприроднадзор установит квоты для предприятий по объему выбросов в атмосферу, за превышение которых будут платить штрафы. В перечень вошли 37 организаций, в том числе и автозаправочные станции.

Но есть и сложности. Братск еще не получил федеральное финансирование, потому как отсутствовала нормативная база. Ее создали и в этом году Иркутская область направила заявку на получение по этому проекту 1.3 млрд рублей из федерального бюджета. Ранее за счёт средств местного и областного бюджетов, а также бюджетов предприятий удалось снизить объем выбросов на 5%.

Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников подчеркнул, что региональное правительство может взаимодействовать с депутатами ГосДумы и сенаторами Совета Федерации от Иркутской области по вопросам выделения средств из федерального бюджета для региона.

«Братск - это промышленная столица, и мы гордимся нашими предприятиями - флагманами промышленности. Но здоровье жителей города не должно страдать от этого, поэтому необходимо применить все меры для привлечения федеральных средств для снижения выбросов, - сказал спикер.