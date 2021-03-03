Приют для бездомных животных построят в Братске

омплексный подход в сфере обращения с животными без владельцев обсудили в Братске.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области находятся в Братске. Помимо экологии там на выездном заседании обсудили проблемные вопросы по отлову бездомных животных. Как сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области Сергей Шевченко, в 2021 году планируется потратить на эту сферу 44,5 млн рублей. Муниципалитетам выделено 6,8 млн рублей (15,3%), контракты на оказание соответствующих услуг заключили 13 муниципальных образований. Также он напомнил, что с этого года изменен порядок оплаты муниципальных контрактов: оплату рекомендуется производить не просто за отлов животного, а за конкретные мероприятия – отлов, транспортировку, содержание, маркирование, стерилизацию и другие.

Обсуждается и создание в Приангарье частно-государственных приютов для бездомных собак. Пилотный проект будет реализован в ближайшее время в Братске, а также в перспективе в Иркутском и Тулунском районах. В Братске выделено на создание приюта 23 млн рублей. Они пойдут в том числе на модульное здание на 140 кв. м. и строительство теплых вольеров.

Председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве областного парламента Роман Габов отметил, что необходим комплексный подход – строительство государственных приютов и развитие сети частных заведений, активная работа с населением. Также на заседании прозвучало, что в области много некоммерческих организаций и их нужно поддерживать. Правительство региона рассматривает вопрос о выделении грантов для таких частных приютов.

«Нам нужна политика в этой сфере. Есть практика других субъектов. Мы хотим в цифровой динамике увидеть, как успешно и положительно решают вопрос. Мы хотим через удовлетворение жителей, отсутствие жалоб и снижение статистики укусов видеть результат», - заключил спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.