«Байкал-Энергия» проиграла «Воднику» в первом четвертьфинальном матче Суперлиги Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» неудачно стартовали в плей-офф Суперлиги. В первом четвертьфинальном матче, бело-синие на своем льду проиграли архангельскому «Воднику» со счетом 2:4.

Первый мяч в игре был забит уже на 5-й минуте игры. Гости вышли вперед после гола Сергея Калинина. На 20-й минуте архангелогородцы удвоили преимущество благодаря Павлу Пожилову. Наши парни смогли ответить на это лишь одним точным ударом в исполнении Мартина Ландстрема. В самом начале второго тайма, иркутяне сумели восстановить равновесие. Мяч в сетку ворот гостей отправил Николай Иващенко. Равный счет продержался почти до самого конца игры. Но в последнюю пятиминутку встречи «Водник» сумел забить дважды. Победу архангелогородцам принесли голы Сергея Калинина и Артема Шеховцова.

Счет в серии до двух побед стал 1:0 в пользу «Водника». Ответный матч пройдет 6 марта в Архангельске. И в этой встрече «Байкал-Энергии» нужна только победа. В случае поражения, иркутяне отправятся в отпуск, а «Водник» - в полуфинал Суперлиги.