Водитель на «Королле» наехал на школьницу и скрылся с места ДТП в Усолье-Сибирском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Двигаясь задним ходом, мужчина за рулем белой иномарки сбил 15-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном перекрестке. Посадил подростка в свой автомобиль и довез до дома. После, не сообщая о случившемся в полицию, уехал в неизвестном направлении.

Как оказалось, девочке нужна была помощь медиков, ее госпитализировали в больницу с травмами. Врачи сообщили о пациентке в полицию.

- Сотрудники ГИБДД изучили запись камеры наружного видеонаблюдения и установили, что наезд совершен легковым универсалом марки «Тойота Королла», в кузове белого цвета, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Примечательной деталью машины также являются черные рейлинги на крыше.

Сотрудники полиции просят скрывшегося водителя прийти в отделение добровольно. Также если вы были очевидцем этого дорожного инцидента – позвоните в отдел ГИБДД МО МВД России «Усольский».

КОНКРЕТНО

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