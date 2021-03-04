80 миллионов рублей украли мошенники у жителей Иркутской области с начала года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мошенники в Иркутской области активны. Только с начала года они выманили у местных жителей около 80 миллионов рублей! Больше половины от всех афер провернули с помощью мобильной связи, значительную часть - через интернет.

Вот один из всех свежих примеров. Мужчина из Зимы хотел купить в интернете корм для птиц, позвонил по первому попавшемуся объявлению и согласился на полную предоплату. Перевел незнакомцу, который назвался менеджером компании, три миллиона рублей, но товар так и не получил. Аферист, конечно, перестал отвечать на звонки.

А двоих иркутян на днях обманули на 700 и 300 тысяч рублей лже-банкиры. Они предложили им "защиту денег от незаконных списаний", и в итоге сами же украли у них крупные суммы. В инцидентах разбирается полиция.

- При поступлении подобных звонков следует прервать разговор, - напоминают в ГУ МВД по Иркутской области. - Чтобы убедиться в безопасности счета, перезвоните в банк самостоятельно по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты, либо обратитесь в ближайшее отделение.