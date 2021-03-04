На полмиллиона рублей обманул пенсионеров Приангарья заключенный из Новосибирска Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Заключенный, отбывающий срок в колонии Новосибирска, раздобыл телефон и с разных номеров звонил пожилым жителям Иркутской области и Красноярского края на стационарные телефоны. Говорил, что он их родственник – сын или внук, что он попал в сложную ситуацию, выпутаться из которой поможет определенная сумма денег. 30-летний осужденный рассказывал о крупных долгах или автомобильных авариях.

- Для большей убедительности он как будто бы передавал трубку адвокату либо сотруднику правоохранительных органов, подтверждающих достоверность изложенного, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области. - На самом же деле продолжал диалог сам, изменяя тембр голоса и заверяя пенсионеров, что своевременная финансовая помощь позволит избежать для внука или сына серьезных проблем.

Так, мужчине удалось обмануть 15 человек. Сибиряки, поверив звонившему, перевели ему в общей сложности порядка полумиллиона рублей. В прошлом году осужденного этапировали в Приангарье для расследования дела по статье «Мошенничества». Стоит отметить, что в Новосибирске он отбывал наказание за аналогичные преступления.

Сейчас материалы переданы в суд. Заседания будут проходить в Тайшете.

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