Видео ДТП с трамваем в Иркутске 5 марта, когда вагон протаранил 9 автомобилей, опубликовало МВД/

Видео ДТП с трамваем в Иркутске 5 марта не для слабонервных. Трамвай, у которого отказали тормоза, летит и "собирает" сразу несколько автомобилей на площади у железнодорожного вокзала в Иркутске. Первая мысль - а как же пассажиры трамвая? По счастью, слушая запись, узнаем, что в вагоне никого не было, кроме вагоновожатого. Он высадил пассажиров заранее, еще в Студгородке и ехал порожняком.

- Сегодня в утренние часы в дежурную часть полиции поступило сообщение о крупной автоаварии в районе железнодорожного вокзала, - сообщают подробности в ГУ МВД по Иркутской области. - Прибывшими на место ДТП инспекторами ГИБДД предварительно установлено, что вагоновожатый заметил техническую неисправность трамвая, высадил пассажиров и направился в депо для проведения ремонтных работ. В районе улицы Звездинская трамвай повредил две легковые автомобили, а в дальнейшем на спуске допустил столкновение еще с 7 транспортными средствами.

С этой ситуацией и причинами ДТП еще будут разбираться. И не только в ГИБДД. Уже дано поручение проверить весь подвижной состав муниципального предприятия «Горэлектротранс».