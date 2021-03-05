Режим самоизоляции для пожилых продлили в Иркутской области до 31 марта

Режим самоизоляции для пожилых продлили в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусом постепенно улучшается. Но это пока не повод, чтобы совсем расслабляться, угроза заражения по-прежнему реальна. Поэтому, по рекомендации санитарно-противоэпидемической комиссии региона принято решение продлить ограничения для пожилых людей старше 65 лет до 31 марта. Напомним, в Иркутской области они действуют уже около года, с 26 марта 2020. В то же время есть некоторые послабления.

-Возобновлено проведение развлекательных и досуговых мероприятий при условии заполнения помещений на 50 % (остаются приостановленными дискотеки), деятельность цирков разрешается с заполняемостью не более 40 %, - сообщают власти региона.

Что касается кафе и ресторанов, то снова можно проводить тематические вечеринки, развлекательные программы, конкурсы. И петь под караоке. Стало быть, корпоративы, которые сейчас проводятся и были разрешены не так давно, станут веселее.