Самый кровавый теракт в СССР: 33 года назад семья Овечкиных из Иркутска захватила самолет Ту-154. Фото: из архива Иркипедии.

33 года назад произошел самый страшный теракт в СССР. 8 марта 1988 года многодетная семья Овечкиных из Иркутска, которая в 1980-х годах создала джазовый ансамбль "Семь Симеонов", захватила пассажирский самолет Ту-154 Иркутск-Курган-Ленинград, чтобы сбежать из страны.

Напомним, три года назад «Комсомолка» подробно рассказывала об этой трагедии, в результате которой погибли девять человек, еще 36 получили травмы. В 2018 году нам удалось разыскать членов экипажа того самого рейса. Главный герой бортинженер Иннокентий Ступаков, который вел переговоры с террористами, рискуя жизнью, рассказал то, чего не мог озвучить в советские времена.

- До сих пор не дает покоя мысль, что невинные погибли (бортпроводница и трое пассажиров. - Прим. авт.) и самолет сгорел, как спичечный коробок, за 15 минут, - рассказывал Иннокентий Дмитриевич. - Но это не вина экипажа. Я ведь часто думаю об этом… О том, как мать могла так держать сыновей! Они без заслонок, беспрекословно, как под гипнозом, исполнения все, что она говорила. Вернее, кричала: «Убивайте!»

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