Выстрелом по колесам грузовика полицейские остановили пьяного водителя в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Водитель грузового автомобиля, прижаться вправо, остановиться! – говорят инспекторы ДПС в громкоговоритель, преследую автомобиль «Гуран» в городе Черемхово. Однако, действий от водителя не последовало.

Автомобилист привлек внимание полицейских к себе ездой на высоких скоростях, а также нарушением правил дорожного движения. При попытке остановить его, только нажал на педаль газа. Началась погоня. Мужчина не подчинялся требованиям сотрудников ДПС. Было решено стрелять. Сначала раздался предупредительный выстрел в воздух, после – по колесам.

- Это позволило остановить транспортное средство и задержать нарушителя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – За рулем сидел 30-летний житель села Рысево Черемховского района.

Составлены протоколы о невыполнении требований полиции и об отказе водителем пройти медицинское освидетельствование.

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