Сибиряк удерживал бригаду скорой помощи в квартире и угрожал медикам ножом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Скандалом закончился очередной вызов к больному в октябре 2020 года для бригады скорой помощи из Усолья-Сибирского. Приехав по адресу, чтобы оказать помощь пожилой женщине, медикам пришлось вступить в спор с ее 44-летним пьяным сыном. Тот закрыл дверь квартиры на ключ и не выпускал медработников. Затем мужчина схватил нож и начал угрожать врачам расправой.

Дебош продолжался около часа, пока на место не приехали полицейские. Они задержали мужчину и передали следователям.

- В отношении него было возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц» и «Угроза убийством в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области

Добавим, что уголовное дело направлено в суд. Дебоширу может грозить до 5 лет тюрьмы.