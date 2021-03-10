Задержаны девять иркутян, которые по ночам снимали катализаторы с японских автомобилей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Начиная с февраля, сразу несколько иркутских водителей подали заявление в полицию о краже катализаторов со своих маших. Изучив все случаи, сыщики выяснили, что «работали» преступники ночью. Они выбирали японские авто, припаркованные во дворах, и при помощи домкрата и электроинструментов демонтировали части выхлопных систем.

Задержать преступников удалось после того, как полицейские изучили записи с камер наружного наблюдения. Ими оказались девять местных жителей в возрасте от 20 до 23 лет. При обысках в их квартирах и машинах нашли гаечные ключи, шуруповерты, один похищенный катализатор, автозапчасти, домкрат и портативную дисковую пилу.

- Молодые люди признались в кражах и объяснили свои поступки желанием быстро заработать, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Катализаторы, содержащие драгоценные металлы, они успешно продавали. Сейчас доказано, что они причастны как минимум к четырем кражам. Общий ущерб, причиненный владельцам - около 300 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сообщникам грозит до 5 лет тюрьмы.