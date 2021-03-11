Налоговый вычет в помощь учреждениям культуры предлагают внедрить в Иркутской области. ФОТО: Андрей Федоров.

Председатель Заксобрания Александр Ведерников, вице-спикер Кузьма Алдаров, депутаты Ирина Синцова, Роман Габов, Степан Франтенко посетили Усольский район. В Мальте они ознакомились с проектом развития социально-культурного потенциала. Речь идет о создании археологического комплекса.

- Создание такого комплекса не только заложит основу для формирования научно-образовательного центра мирового уровня и может стать уникальным туристическим продуктом, но и позволит создать в территории около тысячи рабочих мест, - сказал мэр района Виталий Матюха. - Для этого еще очень нужен пешеходный мост, который соединит два берега реки Белой.

И не только для проекта, в котором музей предусмотрен на одном берегу, а рекреация на другом, но и в целом для села, потому как до автомобильного моста путь не близок - до трех километров, чтобы дойти, допустим, до садика, школы. Есть инвестпрограмма, за основу планируется взять проект моста, возведенного недавно в Чуне. Общая стоимость строительства составит 123 млн рублей. Власти района попросили содействия депутатов Законодательного Собрания в решении вопроса. Рассказали и о других задачах.

Самая острая проблема для жителей Мальты - фельдшерско-акушерский пункт. Он расположен в старом деревянном доме, изношен на 80%, находится в аварийном состоянии.

- По информации минздрава, в Мальте новый ФАП должны включить в строительство на 2022 год, - пояснила гостям главный врач Усольской городской больницы Наталья Мельникова.

Завершилась поездка в Мальту на хорошей ноте. Депутаты посмотрели новый парк - некогда заброшенный пустырь бывшего санатория, городошную площадку и мини-стадион для игр в футбол.

Школа в Белореченском, куда затем отправились депутаты, оснащена лучше, чем многие городские учреждения. Например, в прошлом году полностью обновили мебель, ранее отремонтировали актовый зал - теперь он выглядит словно концертный, в 2019-м привели в порядок спортзал. А еще это пилотная площадка по реализации регионального проекта «Цифровая школа». В этом убедились парламентарии, зайдя в несколько кабинетов. В естественно-научном классе обычную доску заменяет интерактивная - изображение в микроскопе выводится на большой экран. Стоит в кабинете и настоящий телескоп.

Депутаты посмотрели и столовую, узнали, что дети едят на завтрак и обед. В преддверии принятия комплексного закона о школьном питании (одобрен в первом чтении) важно учесть все нюансы. Вопросы активно задавала председатель по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, инициатор законопроекта.

- Есть два вида меню, - пояснила в целом директор школы Любовь Мамойко. - Дети сами выбирают, причем заказ делают прямо из классов (в кабинетах установлены специальные панели-экраны). Родители между тем видят, получая СМС, что заказывает ребенок. Сырье используем только местное, белореченское. Все свежее, ничего не храним. Ребятишки довольны, кстати, и молоко пьют хорошо.

Много говорили и о школьном стадионе. Сейчас завершается государственная экспертиза проектно-сметной документации по его капитальному ремонту. В 2021 году местные власти подадут заявку на финансирование данного проекта из средств областного бюджета.

Александр Ведерников напомнил, что недавно на площадке Законодательного Собрания прошло совещание на тему исполнения проекта «Укрепление общественного здоровья» по нацпроекту «Демография».

- Мы говорили о том, что один из элементов приобщения к здоровому образу жизни - это школьные стадионы, - отметил спикер. - Сегодня очень много детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, эндокринологическими заболеваниями, и это во многом из-за сидячего образа жизни, погруженности в виртуальный мир. Поэтому настаиваем на том, чтобы исполнительная власть разработала программу реконструкции школьных стадионов, заниматься на которых смогут не только дети, но и взрослые.

Наконец, побывали депутаты в библиотеке семейного чтения. Здесь книги и газеты не только читают, а пишут и издают. Проводят различные мероприятия. Книжный фонд полностью обновлен - это более 47 тысяч экземпляров. Есть и компьютеры, и все необходимое мультимедийное оборудование. В 2020 году финансирование учреждения за счет средств муниципалитета составило 3,6 млн рублей.

Конечно, деньги немалые. Но далеко не у всех территорий такие имеются. Есть сельские библиотеки, где на обновление книг, например, тратят 15 тысяч рублей в год…

- Во все времена печатные книги были доверенным источником знаний, - заключил Александр Ведерников. - И никакой интернет их не заменит. Тем более что сельские библиотеки - это центры культурной жизни территорий. Мы понимаем проблему недофинансирования, поэтому с коллегами собираемся провести совещание по инвестиционному налоговому вычету для учреждений культуры. Это механизм, при котором легатируемая прибыль предприятия прямым финансированием направляется на развитие учреждений культуры.

Другими словами, любое предприятие, крупное или не очень, может взять шефство над библиотекой или клубом и будет финансово ему помогать. Парламент в ближайшее время начнет разработку соответствующего законодательства для внедрения такого механизма в Иркутской области.