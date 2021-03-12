Автомобилист сбил сотрудника полиции и протащил его на капоте в Иркутске Фото: Ольга Крыльцова

- Выйдите из машины, - попросил автомобилиста оперативник отдела полиции №1 в Иркутске при исполнении обязанностей, когда заметил, что за рулем сидит подозреваемый в ряде краж из строительного гипермаркета.

Водитель, у которого к тому же наблюдались признаки употребления наркотиков, исполнить законные требования отказался и резко нажал на газ. Сбил полицейского.

- Сотрудник МВД оказался на капоте, но это решившего сбежать не остановило, он увеличил скорость и поехал, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Оперуполномоченный успел ухватиться за выступ на капоте и в таком положении автомобилист повез его по городским улицам.

- Полицейский требовал немедленно остановиться, на что водитель не реагировал, - говорят следователи. - При этом он увеличивал скорость, маневрируя между другими автомобилями на проезжей части, пытался сбросить сотрудника полиции с капота.

Водитель в итоге был задержан и помещен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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