Районная чиновница арестована в Иркутской области за взятку в 202 тысячи рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Под стражу отправлена районная чиновница, начальник отдела лесного хозяйства одной из территорий Иркутской области. Она обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Уголовное дело следователи СК возбудили по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области.

-По версии следствия обвиняемая, являясь должностным лицом, в 2019-2020 годах получила от индивидуального предпринимателя взятку в размере 202 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области. - Взятка предназначалась за способствование в составлении, подписании и передаче договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных для заготовки дров для собственных нужд.

При этом бизнесмен участки, предназначенные для рубки дров местными жителями использовал для заготовки «деловой» древесины.

- Сыщики установили, что 37-летняя чиновница неоднократно способствовала местному предпринимателю в получении разрешений на заготовку древесины для нужд населения, за что и получила деньги, - дополняют в ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас подозреваемая задержана и находится под стражей по решению суда. У нее изъята крупная сумма, и следствию предстоит определить, насколько законны пути ее получения.

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