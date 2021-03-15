Мошенники получили более 2 миллионов рублей от сибиряка, позвонив ему от имени высокопоставленного полицейского Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На очередные уловки мошенников попал на днях 30-летний житель Усолья-Сибирского. Мужчине позвонил лже-сотрудник службы безопасности Центрального банка. Он рассказал, что «произошла утечка данных» и теперь у аферистов есть отличная возможность от имени усольчанина оформить и взять кредиты в коммерческих банках. Чтобы этого избежать, преступники посоветовали мужчине самому оформить займы, а затем перевести деньги «на ячейки», привязанные к номерам телефонов.

Чтобы все выглядело убедительно, мошенники позвонили усольчанину еще и от имени начальника одного из отделов МВД. Человек с большими погонами подтвердил информацию об «утечке данных», а также обрадовал мужчину новостью, что, как только преступников задержат, все деньги, помещенные им в «ячейки», вернут с процентами. Усольчанин поверил. Он оформил кредиты в восьми разных банках, и в общей сложности перечислил на 60 номеров мошенникам 2 миллиона 140 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Пока полицейские ищут преступников, доверчивый сибиряк думает, как возвращать долги.