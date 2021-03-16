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Общество16 марта 2021 9:02

Водитель автобуса из Иркутска объезжал пробку по тротуару

Полицейские нашли нарушителя и оштрафовали
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Водитель автобуса из Иркутска объезжал пробку по тротуару

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Очередного водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения, вычислили в Иркутске. Изучая соцсети, полицейские нашли видео, которое попало на видеорегистратор одного из автомобилей. На кадрах было видно, как водитель автобуса решил объехать пробку по тротуару. 45-летнего нарушителя нашли и уже оштрафовали.

Полицейские дают неутешительную статистику. За два месяца 2021 года инспекторы ГИБДД проверили более 400 автобусов и нашли более 150 нарушений. Кроме этого, с начала этого года в Иркутске произошло 6 аварий по вине водителей автобусов и маршрутных такси. При этом 9 человек получили травмы

- Напоминаем, что с 15 по 17 марта в Иркутске проводится операция «Автобус», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Проверяется техническое состояние транспорта а также то, сколько часов трудится и отдыхает водитель.