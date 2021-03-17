Александр Битаров сложил полномочия депутата Законодательного Собрания Иркутской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Александр Битаров сложил свои полномочия. Заявление Битарова с просьбой освободить его от депутатской работы было рассмотрено на сессии областного парламента 17 марта.

«Александр Семенович вынуждено не смог сам прокомментировать свое решение и просил передать, что не может совмещать бизнес и депутатскую деятельность в дальнейшем в силу занятости по основному месту работы, - сказал председатель ЗС Александр Ведерников. – Он хотел бы уступить это место новому депутату, который в полной мере и в полном объеме будет посвящать свое время и работу жизни жителям второго избирательного округа".

Уточним, в Законодательное Собрание Иркутской области Александр Битаров был избран от одномандатного избирательного округа № 2 (часть Иркутска). Входил в состав комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.

СПРАВКА "КП"

Александр Битаров родился в 1957 году в Тбилиси, где окончил медицинский институт по специальности «лечебное дело». Считается одним из самых опытных политиков в регионе. Депутат Законодательного Собрания нескольких созывов. Складывал полномочия депутата из-за работы в правительстве. В 2009-м стал первым заместителем председателя правительства Иркутской области, в 2015-м назначен на должность председателя правительства региона. 7 августа 2017-го ушел с занимаемой должности по собственному желанию. В 2018 году избран в третий созыв областного парламента. Руководит строительной компанией.