Синоптики назвали районы Иркутской области, в которых ожидается максимальный паводок. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Гидрометцентр России составил официальный прогноз весеннего половодья на территории страны. В документе обозначены наиболее опасные по паводку территории европейской части страны, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В целом, согласно прогнозным картам, можно сказать, что на территории Иркутской области разлив рек ожидается вполне обычный. Вот какая информация по этому поводу находится в распоряжении КП-Иркутск.

- В Иркутской области на реке Бирюса максимумы половодья превысят обычные значения на 0,5-1 метр, на реках Белая, Ока, Ия, Уда, Киренга, Лена на участке Жигалово – Киренск – на 0,2-0,8 метра, - сообщают в Гидрометцентре России. - В то же время пики весеннего половодья на реках Иркут, Китой, Лена в районе поселка Качуг пройдут близкими к норме, на реке Нижняя Тунгуска – на 0,8 – 1,7 метра ниже нормы.

Серьезной ситуация станет только в том случае, если весна будет быстрой и очень дождливой. В этом случае возможно подтопление низменностей населенных пунктов, расположенных по берегам рек Бирюса, Верхняя Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска и их притоков.

Кроме того, ожидается большой приток воды в озеро Байкал, на уровне 110 – 130% нормы.