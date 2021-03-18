Ущерб от ДТП житель Братска выплатил только после вмешательства приставов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Управляя автомобилем, превысил скорость и не смог вовремя затормозить… Как следствие, авария на трассе. Машина, в которую врезался автомобиль жителя Братска, была серьезно повреждена. Ремонт вышел на 215 тысяч рублей. Именно за возмещением этой суммы пострадавший водитель обратился в суд.

В суде иск был удовлетворен. Однако, нарушитель ПДД не спешил возмещать принесенный ущерб.

- Тогда вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля Toyota Corolla, 2001 года выпуска, принадлежащего на праве собственности неплательщику, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Спустя некоторое время автовладелец решил продать свою «ласточку». Естественно, сделать это мешал запрет от судебных приставов. Мужчина пришел на прием в отдел УФСПП в Братске и перевел нужную сумму по безналичному расчету. После этого ограничение было снято.

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