МЧС: Усолье-Сибирское защищают от паводка

Усолье-Сибирское защищают от паводка. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Подразделения Главного управления МЧС России по Иркутской области привлечены к ликвидации угрозы подтопления в Усолье-Сибирском. Здесь вышла из берегов обычно вполне спокойная городская речка Скипидарка. В городе введен режим повышенной готовности.

- С повышением температуры воздуха началось интенсивное таяние льда на реке, - разъясняют ситуацию в ГУ МЧС по Иркутской области. - Для беспрепятственного пропуска воды по руслу сотрудники пожарно-спасательной части № 56 по охране города Усолья-Сибирского совместно с представителями ВСЖД и дорожной службы в течение дня освободили ото льда водопропускные трубы и пропилили вдоль реки траншею на участке от железнодорожного моста до федеральной трассы.

Длина траншеи составила около полукилометра. А чтобы не пострадали ближайшие к речке огороды частных домов, местная администрация организовала отсыпку дамбы. Эти усилия дали свои результаты. В Усолье- Сибирском нет подтопленных домов, а наблюдение за речкой Скипидаркой идет непрерывно.