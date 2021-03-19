17 автомобилей сгорело с начала 2021 года в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сгорели 17 автомобилей, в гаражах произошло 59 пожаров – такова статистика возгораний, касающаяся транспортных средств, в Иркутской области. При этом 22 очага пламени были зарегистрированы в кооперативах, 37 в частных гаражах.

- Более 60% возгораний в автомобилях происходит из-за короткого замыкания электропроводки, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Меньшее их количество приходится на неисправность топливной системы, неосторожное обращение с огнем. Возникают также пожары и по вине злоумышленников.

Чтобы избежать такого, автовладельцам нужно своевременно проходить технический осмотр машин, особенно проверять проводку.

- Гараж также необходимо защитить первичными средствами пожаротушения, например, огнетушителями, которые автоматически срабатывают при повышении окружающей температуры до критической, - отмечают спасатели.

В МЧС напоминают, что сгораемые части в автомобилях уничтожаются пламенем за считанные минуты. Пожарные зачастую просто не успевают спасти транспортное средство от пламени даже при своевременном обращении к ним.

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