Полицейский нашел и скрутил угонщика в Иркутской области

Полицейский скрутил угонщика в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- У меня машину угнали, - позвонил в дежурную часть полиции 42-летний житель Нижнеилимского района Иркутской области. - «Ниссан Террано», в салоне лежал мобильник, документы, деньги.

На поиск автомобиля тут же выехали наружные наряды ГИБДД и ППС. Спустя час иномарку, стоящую в нескольких километрах от поселка Новая Игирма, нашел эксперт-криминалист Петр Голос. В автомобиле никого не было, как не было и вещей автовладельца. Однако, так как угон авто произошел около здания лесоперерабатывающей базы, приметы подозреваемого у полицейских были.

Подходящий под описание в оперативной ориентировке мужчина попался на глаза Петру Голосу. Он шел по обочине дороги в 10 километрах от поселка.

- Мужчина, увидев полицейского, вел себя агрессивно и пытался скрыться, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Криминалисту пришлось применить физическую силу, чтобы доставить подозреваемого в отделение полиции.

- Им оказался 43-летний житель поселка Рудногорск, который дал признательные показания и вернул похищенное имущество, - рассказали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

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