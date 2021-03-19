В Братске двое детей едва не выпали из окна третьего этажа, наблюдая за птенцами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шокирующее видео, как двое маленьких детей открыли окно одной из квартир на третьем этаже и залезли на подоконник, сняли на видео случайные очевидцы. Позже они выложили ролик в соцсетях, где его и посмотрели полицейские. Мать мальчика и девочки, которые чудом не упали вниз, уже нашли.

- Оказалось, что женщина ненадолго оставила ребятишек без присмотра, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Сотрудники провели с женщиной разъяснительную беседу, детям напомнили правила безопасного поведения. В ближайшее время на окна в их квартире поставят безопасные замки. Дети же объяснили, что открыли окно из-за того, что хотели посмотреть на птенцов.

Полицейские дают грустную статистику. В 2020 году в Иркутской области выпало из окон и балконов 32 ребенка. При этом, подобные инциденты часто происходят в благополучных семьях.