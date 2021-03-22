Половина потерявших работу в Иркутской области испытывает проблемы с финансами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пандемию многие теряли работу или увольнялись сами, не видя перспектив. Одних выручали сбережения, других - родственники, третьи получили достойную компенсацию от бывшего работодателя. Но половине оставшихся без должности, по данным HeadHunter, финансовой подушки хватало всего на пару недель. Как выкручивались?

- 50% жителей Иркутской области предпочли не занимать, пока находятся в поиске работы, даже если денег нет, - рассказали аналитики. - Из тех, кто все же решается на этот шаг, 31% одалживают у родственников, еще 22% - у друзей и 6% берут кредит.

Чаще всего у приятелей брали взаймы бывшие работники сферы туризма, развлечений и общепита, у родных - юристы и администраторы. А в долгу у банка в основном оказывались медики и фармацевты, а также представители транспортной сферы.