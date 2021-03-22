Двое подростков и их подруга из Тулуна получили 26 лет колонии на троих за убийства и разбои Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тулуне поставлена точка в уголовном деле о криминальных похождениях двух подростков 16 и 17 лет, а также их 20-летней подруги. Кровавый след они оставили в 2019 году. Сначала они похитили телефон, квадроцикл, а затем пьяными до смерти забили 71-летнего мужчину. Но и это еще не все. Троица решила ограбить частный дом, где им на пути встал 61-летний хозяин. Сообщники ранили его бензопилой, затем ударили по голове и в конце концов задушили проводом.

Поймали преступников в конце 2019 года. В отношении них было возбуждено сразу несколько уголовных дел. На днях они услышали приговор Иркутского областного суда.

- Один из подростков приговорен к 10 годам заключения, второй – к 7, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Их сообщница отправится за решетку на 9 лет. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.