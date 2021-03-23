Водитель Мерседеса насмерть сбил женщину возле трамвайной остановки в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске на улице Декабрьских Событий водитель Мерседеса насмерть сбил женщину. Произошло это вблизи трамвайной остановки, женщина только что вышла из вагона и начала переходить дорогу. Удар был такой силы, что у автомобиля потрескалось лобовое стекло, а 46-летняя иркутянка получила такие травмы, что скончалась на месте трагедии до приезда медиков.

- За рулем «Мерседеса» оказался 24-летний мужчина, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас проводится проверка, после нее будет принято правовое решение. Иркутян, видевших момент ДТП или проезжавших в тот момент не автомобилях, оборудованных видеорегистраторами, просят обратиться в полицию.

Куда звонить, если вы были очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия:

По телефону 02 (с мобильного 102) либо обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области по телефонам: 8(3952) 21-26-73,21-26-75.