Стая бродячих псов атакует зоопарк на Фортуне в Иркутске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зоопарк на Фортуне в Иркутске атакует огромная стая бродячих собак. Как рассказала на странице зоогалереи в сети "ВКонтакте" ее хозяйка Людмила Ивушкина, бездомные псы пытаются прорваться на территорию ночью. Они голодны и рвутся к добыче, которой им кажутся олени и козы. Подробности рассказывают в ИА IrkutskMedia.

- Собаки голодные, их очень много, и они лезут к нам на территорию через все щели с конкретной целью. Баков с пищевыми отходами на хоздворе нет, там есть нечего, зато рядом есть легкая добыча, которая боится и мечется в темноте за обычной рабицей, подогревая азарт и аппетит. Лопатами и граблями их уже не напугать, тем более что всего парочка отвлекает людей, а остальные продолжают искать слабые места в периметре, — сообщила Людмила Ивушкина.

В начале марта все стало много серьезнее, сотрудники зоопарка дежурят ночью, но понимают, что этого мало. Посоветовавшись с ветеринарами, приняли решение отпугивать псов, не доводить ситуацию до крайности.