Мебельный цех сгорел 24 марта в Ангарске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Ангарске ночью 24 марта сгорел мебельный цех. Сообщение о пожаре пришло спасателям в начале третьего часа ночи. В 11 квартале горело двухэтажное производственное здание. Из-за того, что в помещении было много легко воспламеняемых материалов, огонь быстро распространился на площади в 225 квадратных метров.

- Людей в здании не было. К месту пожара оперативно прибыли 6 пожарных расчетов и, вскрыв двери, приступили к тушению, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пожар был локализован через 7 минут.

Открытое горение ликвидировали к 02.30. В результате пламя уничтожило внутренние помещения цеха практически полностью, произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий.

Одной из наиболее вероятных причин возгорания эксперты МЧС называют короткое замыкание. Проверка продолжается.

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