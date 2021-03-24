Назван уровень популяционного иммунитета к COVID-19 в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итогов очередного этапа оценки коллективного иммунитета в Иркутской области ждали. От экспертной оценки того, насколько мы с вами защищены от коронавируса зависит многое, и прежде всего – дальнейшее, постепенное, снятие ограничений. О результатах тестирования на COVID-19 КП-Иркутск сообщил директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов.

- Правда ли, что уровень популяционного иммунитета в Приангарье достиг уже почти 50%?

-Да, согласно нашим исследованиям, если быть точным, 46, 2%, - сказал Сергей Владимирович. – От исследования к исследованию процент тех, кто его имеет, вырастал примерно в 2 раза. Сначала, по данным первого этапа – 5, 6%, потом – 12%. Третий этап, который проводился в декабре, дал уже цифру в 25,4%. А сейчас – да, практически половина имеет иммунитет.

Это не может не радовать, потому что почти каждый сегодня в регионе в курсе – если эта цифра достигнет 60%, то уже можно говорить о том, что коллективный иммунитет получен.

Вот конкретные данные. Больше всего тех, кто уже защищен от инфекции, на западе региона, в Тайшете -66%. А, скажем, в Усолье-Сибирском – 35, 2%. Если говорить о возрастах, то больше имеющих положительный анализ на антитела - среди пенсионеров старше 60 лет. Больше половины или 53,8% из них его уже получили. А меньше всего – у детей и подростков до 18 лет, чуть больше трети.

Как заявляла вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, достаточный популяционный иммунитет, в том числе благодаря вакцинации, может сформироваться уже к августу или даже немного раньше по всей стране.