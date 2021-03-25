Иркутянин снял 100 000 рублей по указке лжебанкира, но не перевел их мошенникам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вовремя остановился. 45-летний житель Иркутска не перевел снятые им 100 000 рублей своих сбережений псевдобанкирам. Сибиряк вовремя вспомнил о том, что телефонные мошенники обманывают держателей банковских счетов, звоня и сообщая, что нужно перевести деньги на безопасный счет. В данном случае разговор шел о «защитной ячейке».

- Мне позвонили на телефон, человек представил сотрудником безопасности банка, назвал меня по имени и отчеству, - рассказал иркутянин сотрудникам ГУ МВД России по Иркутской области. – Объяснил мне, что какие мошенники завладели моими паспортными данными и оформили на меня кредит. Потом позвонили с другого номера, также назвали меня по имени, отчеству, сказали, что деньги еще можно вернуть. Для этого нужно снять их и перевести на указанный счет.

Пока мужчина выполнял все эти действия, лжебанкиры постоянно были на связи. Не давали даже задуматься о своих действиях.

- Я снял первую приличную сумму денег, он говорит «будем вкладывать по 15 тысяч для удобства», - продолжает мужчина. – Я нажал оплата и уже начал вводить первые цифры, тут меня что-то остановило, я наконец-то пришел в чувство и отменил операцию и ушел со снятыми деньгами на улицу. Сказал «банкиру», что выполнять операции не буду. Вежливый голос мужчины перешел на крик. Пока я дошел до дома, мне на телефон поступило уже 15 непринятых вызовов.

Успокоившись, иркутянин отправился в полицию и написал заявление о попытке хищения денег с его банковской карты.

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