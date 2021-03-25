173 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области возросло до 60 735. За минувшие сутки о том, что больны COVID-19 узнали 173 заболевших.

- В медицинских учреждениях Приангарья с диагнозом новая коронавирусная инфекция находятся 1515 пациентов, - сообщает региональный Оперативный штаб по коронавирусу.

Конечно, большинство из тех, кому был поставлен такой диагноз, уже вылечились. По данным на 25 марта медики помогли уже 58 487 подхватившим заразу. Только за последние 24 часа отрицательные результаты тестов на COVID-19 пришли 226 сибирякам.

К несчастью, летальные случаи в регионе продолжаются. Скончались еще восемь пациентов: семь из них от COVID-19, один зараженный от иной тяжелой болезни. С начала пандемии Иркутская область потеряла уже 2328 человек: коронавирус стал причиной смерти 2072 из них, еще 256 зараженных были больны также другими заболеваниями, которые и привели к их кончине.

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