Эксперты рассказали, когда не стоит брать микрозаймы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Микрозаймы изначально придумывались для предпринимателей, которым срочно нужна была определенная сумма денег, а времени на все проволочки в банках - нет. Но при этом предприниматель знал, что деньги появятся у него буквально через пару дней и он вернет их микрофинансовой организации. Так считает эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева.

При этом специалист заявила, что ситуаций, когда заемщик может с минимальными рисками оформить микрозайм – нет. Да и обращаться за микрозаймами по сути нецелесообразно.

- Сегодня банки принимают решение о выдаче кредита почти мгновенно, обращаться в МФО невыгодно, стоимость займа «до получки» гораздо выше стоимости потребкредита в любом банке, - рассказала NEWS.ru Нина Култышева.

Эксперт также поделилась, когда стоит обращаться за помощью в микрофинансовую организацию и когда делать это опасно, подробности – здесь.