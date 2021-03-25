Магистратура, бакалавриат или онлайн-курсы: куда пойти учиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость высшего образования – немалая. Многие в нашей стране уже начали сомневаться в обязательном поступлении в вуз. Так за последние 10 лет число родителей, которые стремятся, чтобы их чадо получило высшее образование, снизилось вдвое. Кто-то отправляет ребенка в колледж, а кто и сразу на работу, кто-то предпочитает онлайн-школы. Могут ли курсы заменить «вышку»?

Как рассказала корреспондент NEWS.ru член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина, если еще несколько лет назад диплом об окончании университета был обязателен при устройстве на работу, то сейчас от этой «традиции» постепенно отходит. Конечно, это касается ряда, например, творческих профессий. Портфолио, реальный опыт работы смогут заменить в таких случаях «корочку».

Но в то же время диплом обязателен для таких специалистов, как врач. Ведь никто не доверит свое здоровье, человеку прошедшему обучение в онлайн-школе. Да и для многих работодателей, диплом – гарантия хоть какой-то проф.пригодности соискателя. Посещение каких-либо дополнительных курсов будет тут плюсом, но не играющим главную роль.

Плюсы, минусы и отличия магистратуры и бакалавриата – читайте здесь.

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