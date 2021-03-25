Полуторагодовалого мальчика госпитализировали по решению суда в Усть-Илимске Фото: Мария ГОРЕЛОВА

- Ребенка нужно обследовать в больнице, - сказала участковый педиатр в Усть-Илимске матери полуторогодовалого мальчика после осмотра. Медик основывалась на полученных результатах анализа крови.

На что мать сказала, что ложиться в медучреждение они не будут. Тогда врач, переживая за здоровье малыша, обратилась в прокуратуру, где описала сложившуюся ситуацию. Прокурор обратился в Усть-Илимский городской суд Иркутской области.

- В суде было принято решение о госпитализации несовершеннолетнего в педиатрическое отделение ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. - Когда исполнительный документ поступил к нам, специалист выехал по адресу проживания ребенка.

Женщине рассказали о решении суда, о том, что ее сына нужно положить в больницу, а также разрешить медицинское вмешательство, чтобы врачи могли обследовать малыша и начать лечение «в целях спасения его жизни».

- Когда мы ознакомили женщину с мерами принудительного характера, которые в случае воспрепятствования исполнению судебного решения могут быть применены к ней, она собрала вещи и проследовала с мальчиком и судебными приставами в медучреждение, - рассказал заместитель начальника отдела судебных приставов города Усть-Илимска Евгений Макаров.

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