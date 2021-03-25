Учительница лицея из Ангарска "подарила" мошенникам 2,5 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Телефонные мошенники в этом году активизировались, как никогда. За прошедшие сутки они обманули сразу 10 жителей Иркутской области. Сильнее всего пострадала учительница лицея из Ангарска, отдав аферистам 2,5 миллиона рублей.

- Также жертвами аферистов стали военнослужащий, психолог, дежурная дома-интерната, машинист автокрана, руководитель финансовой службы и представители других профессий, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Общий ущерб превысил пять миллионов рублей.

Схемы используют все те же: либо запугивают тем, что на собеседника якобы кто-то пытается оформить кредит, либо "предупреждают" о попытках снятия денег с карты.

Правоохранители проводят проверки или разбираются в уже возбужденных уголовных делах. И напоминают, что подобным звонкам якобы из банка ни в коем случае нельзя доверять.

За первые три месяца 2021-го на уловки мошенников попались вдвое больше жителей Иркутской области, чем за такое время в прошлом году.