Многодетная мама из Иркутска предложила ЗС расширить варианты использования маткапитала

Областным парламентариям предложили расширить варианты использования маткапитала.

Иркутянка Татьяна Рыжкова, мама троих детей, предложила расширить возможности использования материнского капитала. Например, по ее мнению, хорошо бы направлять деньги на лечение ребенка. В частности, она рассказала, что ее ребенку поставили брекеты. Это очень дорогостоящее лечение и весомые расходы для семейного бюджета.

«Родителям приходится пользоваться платными медицинскими услугами для детей. Поэтому возможность использовать материнский капитал для оплаты этих услуг стала бы большим подспорьем для многодетных семей» - сказала женщина.

Такое предложение иркутянка высказала на личном приеме граждан у спикера Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова. Он, в свою очередь, ответил, что вопросы поддержки семей с детьми – одни из приоритетных. И дал поручение профильному комитету и правовому управлению парламента рассмотреть возможность подготовки соответствующего законопроекта с тем, чтобы маткапитал можно было использовать на медуслуги.

Кроме этого, к председателю пришла пенсионерка Галина Константиновна Жук. Она рассказала, как трепетно хранит в своей душе воспоминания о Великой Победе. Ее иркутянка встречала будучи еще ребенком, а из радиоточек звучал голос Левитана и военные песни…

«Предлагаю воссоздать радиоточку времен окончания войны в Иркутске на несколько дней в преддверии 9 мая, - сказала Галина Константиновна. – Это память, которую хотелось бы передать нынешнему поколению».

Также иркутянка рассказала, что мечтает найти фотографию иркутских летчиков-победителей, сделанную во время Парада Победы в 1945 году. Она когда-то уже была опубликована в местных газетах, но затерялась. Эту памятную фотографию Галина Константиновна хотела бы распечатать для украшения своего подъезда. Александр Ведерников пообещал, что сотрудники областного парламента постараются помощь найти этот снимок. Более того, архивный документ должен стать достоянием всего города.

Также председатель Законодательного Собрания обещал разобраться в ситуации, о которой ему рассказала Оксана Жихарева из Усолье-Сибирское. Она представляет группу родителей, чьи дети, как победители конкурсов, должны были поехать в детский лагерь «Артек» в 2020 году. Однако из-за пандемии не поехали. Однако сейчас, несмотря на то, что сам лагерь уже принимает ребятишек, региональная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия не дает разрешения на выезд.

В завершение спикер побеседовал со студентом БГУЭП Сергеем Гамзюковым. Парень мечтал побывать в зале заседаний Законодательного Собрания и задал вопросы о работе представительного органа. Также для молодого человека провели экскурсию по областному парламенту.