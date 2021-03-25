Жителя Братска и его невменяемого приятеля подозревают в убийстве 44-летнего мужчины Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

32-летний житель Братска вместе со своим товарищем, который в настоящее время по результатам проведенной экспертизы признан невменяемым, в августе прошлого года сначала избили 44-летнего мужчина, а после, испугавшись последствий, убили. Тело спрятали в подвале дачного домика. Так считают следователи СК России по Иркутской области. Накануне они передали в Иркутский областной суд уголовные дела с обвинительным заключением.

- За день до убийства братчанин также нанес множественные удары палкой другому земляку, - сообщает пресс-служба регионального СК.

Так в суде будут разбирать сразу несколько уголовных дел, подозреваемым по которым проходит один и тот же человек. Мужчину будут судить за «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление», «Причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Известно, что если суд признает братчан виновными, то к невменяемому 30-летнему соучастнику применят принудительные меры медицинского характера, а второго ждет лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.

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