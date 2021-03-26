Пять человек пострадали в ДТП с УАЗом и Хондой в Черемхово Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупная авария произошла утром, 26 марта в Черемхово. На улице Трактовая столкнулись УАЗик и Хонда ЦРВ. Удар был такой силы, что японское авто перевернулось. Не обошлось без пострадавших.

- Травмы получили пять человек, - сообщили "КП"-"Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В больницу доставили обоих водителей и трех пассажиров отечественного автомобиля.

Сейчас все причины аварии на месте выясняют полицейские. Чтобы избежать подобных происшествий, инспекторы ГИБДД еще раз призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

Еще одна авария произошла ранним утром, 26 марта на трассе в нескольких километрах от Тулуна. Там водитель пока неустановленной машины, сбил 48-летнего пешехода и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас полицейские ищут нарушителя.