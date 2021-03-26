Ледовая переправа на Ольхон закрыта с 26 марта. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Внимание, автомобилисты, которые планируют в ближайшие дни поехать отдыхать на Байкал! 26 марта закрыли ледовую переправу на остров Ольхон. После осмотра специальной комиссией, ледовая дорога признана опасной. У берегов, на въездах на переправу, лед уже практически разрушился.

- Из-за высоких дневных температур изменилась структура льда, и его безопасность уже не зависит от толщины, которая составляет от 20 до 60 сантиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Лед рыхлый, на его поверхности уже появилась талая вода.

Что касается туристов, которые приехали на Ольхон до закрытия переезда, то их заранее предупредили о том, что нужно покинуть остров как можно быстрее. Теперь же въезд на переправу перекрыли шлагбаумами. Кроме этого, там установили запрещающие знаки и информационные стенды. Спасатели еще раз просят водителей не выезжать на лед Байкала.