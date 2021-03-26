На депутатском штабе обсудили, как контролируют прилетающих в Иркутск из-за границы

Депутаты ЗС: в рамках борьбы с коронавирусом необходимы дальнейшая цифровизация системы и усиление контроля за вернувшимися из-за границы.

Заседание депутатского штаба вновь прошло на площадке Законодательного Собрания Иркутской области. Депутаты обсудили обстановку с коронавирусом в регионе, меры профилактики, работу скорой помощи, организацию летнего отдыха и т.д.

«Несмотря на снижение числа заболевших, расслабляться нельзя. Чтобы сохранить здоровье жителей, важно продолжать профилактику и следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил», – сказал председатель областного парламента Александр Ведерников, открывая заседание.

Первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова сообщила, что сейчас на амбулаторном лечении находится 4274 человека, в стационарах – 1515 человек, тяжело болезнь протекает у 86 пациентов. Свободно 35% коек, в сутки проводится 6,8 тыс. анализов на ковид. Что касается вакцинации, то уже привито 88176 человек, в том числе 30512 жителей старше 60 лет.

Вице-спикер Кузьма Алдаров напомнил, что по количеству заразившихся коронавирусом Иркутская область занимала первое место в Сибирском федеральном округе, и поинтересовался, есть ли статистика по вакцинированным – заболевают ли они. Как отметила Анна Данилова, бывает, что люди заболевают, потому как после прививки антитела вырабатываются в течение трех месяцев. Поэтому масочный режим и другие меры предосторожности необходимо соблюдать.

Депутат Галина Кудрявцева обратила внимание на то, что необходимо усилить контроль за туристами, которые возвращаются из отпуска. По правилам, они обязаны в течение трех дней сдать тест после прибытия в Россию. По словам представителя минздрава, совместно с Иркутским диагностическим центром анализы на ковид берут прямо в аэропорту для пассажиров таких рейсов. Естественно, платно. Однако информацию по тестированию всех прибывших граждан отслеживает Роспотребнадзор.

Также председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов заметил, что не должно быть случаев, когда через сайт «Госуслуги» человек записался на вакцинацию, но не смог получить услугу. А спикер областного парламента Александр Ведерников подчеркнул , что важно продолжить развивать цифровые технологии в системе здравоохранения.