Откроются ли детские лагеря летом в Иркутской области, обсудили на депутатском штабе

Допустимую загрузку детских лагерей могут увеличить до 75%.

В прошлом сезоне лагеря Иркутской области не открылись. В этот раз пока неизвестно, как все сложится. В целом о работе лагерей, о трудностях, которые испытывают учреждения, о помощи им и о важности детского отдыха, говорили на депутатском штабе при Законодательном Собрании.

Уполномоченный Фонда развития детских лагерей по Иркутской области Александр Кустов рассказал, что проблемы связаны с ограничениями по приему детей (сейчас это 50%), также действует запрет на работу палаточных лагерей. Кроме того, в прошлом году достаточно много учреждений получили деньги в качестве аванса на подготовку к сезону, потратили их на различные работы, например, ремонт, и не смогли вернуть. Однако сейчас в стадии согласования находится решение Роспотребнадзора о смягчении требований к организаторам детского отдыха. Максимальная заполняемость мест отдыха ребятишек будет увеличена с 50 до 75%, решать, открываться ли палаточным лагерям, будут решать региональные власти. Но этих мер недостаточно, отрасль находится в глубоком упадке. Кустов, как вариант выхода из сложной ситуации, предложил сократить смены до 14 дней, сохранив расчетную стоимость путевки, и провести не три, а четыре смены. Кстати, стоимость путевки в этом году составляет для детских оздоровительных лагерей 18 тысяч рублей (21 тысяча рублей для северных районов). Однако по мнению работников отрасли, стоимость не соответствует реальным затратам и работа становится убыточной.

Представители правительства области пояснили, что решения исполнительной власти региона будут зависеть от принятых на федеральном уровне. Кроме того, 53 контракта прошлого года продлены на этот, их общая стоимость составляет 208 млн. рублей. Также оздоровительные центры, которые находятся в ведении министерств, уже начали подготовку к сезону. Все решения для выхода из кризиса должны быть приняты до 15 апреля.

Вице-спикер Лариса Егорова назвала упущением то, что частные оздоровительные лагеря не признаны видом бизнеса, пострадавшего от пандемии. А Кузьма Алдаров напомнил, что ситуация взята на парламентский контроль, на мартовской сессии был принят запрос ЗС председателю правительства региона. Ольга Носенко также подчеркнула, что создана депутатская рабочая группа, и стратегически важно сохранить инфраструктуру массового детского отдыха.