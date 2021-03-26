Двадцать семь медиков умерли от коронавируса в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Не менее 30-40% медицинских работников переболели коронавирусом в Иркутской области, заразившись им на рабочем месте. Такие данные привел на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

-Двадцать семь наших коллег погибли при оказании помощи во время пандемии коронавирусной инфекции, - сказал Алексей Шелехов. - Сегодня более 8 тысяч врачей и медсестер продолжают, несмотря на риск, лечить людей. Да, сегодня мы выводим персонал из ковидных госпиталей, перепрофилируем большую часть лечебных учреждений на лечение других заболеваний, которые также необходимо лечить.

Каждый день спасая жизни жителей региона все медики понимают, что могут подхватить инфекцию в любой момент.

-Надо понимать, что персонал ковидных госпиталей работает в спецкостюмах - СИЗах, знает об опасности и максимально защищен, - продолжает он. - Другие врачи рискуют не меньше. Ведь, учитывая, что инкубационный период коронавируса - две недели, пациент может не только не знать о своем заболевании, но и не иметь никаких жалоб.