Процедура переселения соотечественников из-за рубежа изменена в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области изменилась процедура переселения соотечественников из-за рубежа. Так, в прошлом году в Приангарье переселилось 754 человека, проживающие за границей. В этом году в наш регион запланировано переселить 735 россиян.

Напомним, какие гарантии и социальную поддержку могут получить переселенцы. Им положено разрешение на временное проживание вне квот, приобретение гражданства России в упрощенном порядке. Частичное возмещение расходов на оплату найма временного жилья. А также получение пособия на обустройство, компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания и на уплату государственной пошлины при оформлении гражданства России, получении паспорта гражданина РФ.

- После внесения изменений размер подъемных определяется с учетом величины прожиточного минимума, - объясняет начальник отделения по работе с соотечественниками, беженцами и УВМ ГУ МВД России по Иркутской области Анна Моткова. – Также увеличился с трех до пяти лет срок действия свидетельства участника Государственной программы. Также в случае получения среднего профессионального или высшего образования не более, чем за год до дня подачи заявления об участии в государственной программе, требование к трудоустройству не предъявляется.

Принять участие в Государственной программе могут студенты и научные сотрудники.