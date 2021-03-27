Погода в Иркутске: 27 марта синоптики предупреждают о ветре и снегопаде. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погоды в Иркутске 27 марта уже очевидно. За окном пасмурно и серо, для солнечного города большая редкость. Явно снег пойдет или дождь.

- В Иркутске облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура +1...+3, - лаконично уточняют прогноз в гидрометцентре.

Об том, что нас ждет очень сильный ветер и снегопад, хотя вокруг уже все растаяло, синоптики предупреждали давно. И, похоже, это тот случай, когда прогноз точно сбылся. Что касается других территорий региона, то отдельно обращаются к туристам, напоминая им про опасность снежных лавин на хребте Хамар-Дабан. Там будет идти довольно сильный снег. В регионе примерно такая же погода, как и в Иркутске. В целом погода в Иркутске 27 марта не очень радует - небольшой плюс, при прояснении - минус.