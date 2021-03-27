Грузовик при движении задним ходом насмерть сбил женщину в Тулуне. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагедия произошла в Тулуне накануне днем, 26 марта. Грузовик насмерть сбил пенсионерку во дворе многоэтажки в микрорайоне Угольщиков. Почему водитель не заметил пешехода, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

- 39-летний водитель автомобиля ГАЗ при движении задним ходом допустил наезд на 74-летнюю женщину-пешехода, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - От полученных травм тулунчанка скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

Сейчас следствие должно выяснить всю цепочку действий, которая привела к гибели пенсионерки. Исходя из этого, будет дана оценка и действиям водителя.