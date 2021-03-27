В Иркутске начинается сезон ремонта дорог. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шутки и анекдоты про дороги - у россиян одни из любимых. Хотя вполне объяснимо, почему после долгой зимы на дорогах появляются ямы. Перепады температуры, особенно такие резкие, как в Сибири, способны уничтожить даже самый прочный асфальт. А в Иркутске еще и снегопады службу сослужили. Столько осадков, как в минувшую зиму, не было много лет. Город буквально засыпало! А теперь сугробы превратились в лужи, что на пользу дорогам тоже не пошло.

Это в том числе одна из причин, почему ямочный ремонт в нашем городе стартовал нынче довольно рано. Сейчас на магистралях города одновременно работают четыре бригады. Их задача - успеть закончить работы к 9 мая. Список, где именно будут проводить ремонт, составит «ИркутскАвтодор».

В первую очередь, специалисты будут опираться на информацию глав округов - Правобережного, Свердловского, Октябрьского и Ленинского. Сейчас в каждом микрорайоне города обследуют магистрали. Разумеется, абсолютную каждую дыру в асфальте не заделают, в приоритете самые опасные и проблемные участки. Из-за ям на дорогах нередко случаются аварии.

К слову, ямочный ремонт иркутских улиц сейчас выполняют с использованием технологии литого асфальта. Такой способ позволяет обновлять дорожное полотно только локально.

- На проблемных участках снимают изношенное покрытие и засыпают смесью, температура которой достигает 180 - 200 градусов. Потом массу уплотняют. Высокая температура испаряет влагу. Для полного застывания требуется 3 - 5 часов, поэтому данные работы выполняются преимущественно в вечернее и ночное время, - рассказал об особенностях технологии директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.

Такой способ будут применять до тех пор, пока среднесуточные температуры не достигнут +10 градусов и выше. Как только станет теплее, коммунальщики перейдут на битумно-цементную смесь и ремонт картами. Ну а глобальная реконструкция магистралей стартует в Иркутске в конце мая. В планах в этом году привести в порядок 21 участок. Среди них улицы Верхняя Набережная и Батарейная, которые отремонтируют капитально.