Следователи просят помочь назвать имя убитой в Иркутске женщины по фотороботу

Криминалисты воссоздали облик женщины, останки которой нашли 21 марта в коллекторе недалеко от обочины объездной в Ново-Ленино. Теперь задача - выяснить ее имя. Возбуждено уголовное лело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти потерпевшей. Следователи СК России совместно с сотрудниками полиции устанавливают обстоятельства смерти потерпевшей.

Вот приметы погибшей, которые приводят следователи.

- Приметы: на вид 45-65 лет, рост 156-163 см, лицо овальное, спинка носа искривлена вправо, подбородок средней высоты, металлические зубные протезы (коронки), - уточняют в ГУ МВД и СК РФ по Иркутской области.

Возможно, кто-то из родных разыскивает похожую по приметам женщину, которая, скорее всего, сегодня считается пропавшей без вести. Полиция и СК просят откликнуться всех, кто что-либо знает о ней.