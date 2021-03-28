169 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 28 марта составляет 61 247. За минувшие сутки о том, что больны COVID-19 узнали 169 наших земляков. Большинство из тех, кто подхватил заразу с начала пандемии, уже здоровы. Таких в нашем регионе 59 113. За последние 24 часа с облегчением по причине выздоровления вздохнули еще 199 человек.

- В ковидных госпиталях Приангарья под наблюдением медиков находятся 1534 пациента, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – За сутки госпитализация потребовалась 44 зараженным.

Увы, не всем удается справляться с болезнью. 28 марта сообщили о смерти еще 9 человек: восемь из них сгубил COVID-19, еще один с таким же диагнозом был болен и другими тяжелыми болезнями, которые и привели к летальному исходу. С начала распространения инфекции в нашем регионе от нее погибли уже 2095 человек, еще 257, кроме коронавируса в анамнезе имели иные болезни, которые стали причиной кончины.

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